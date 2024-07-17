Естонія випробує нову систему оповіщення населення про загрози

Естонія готується тестувати нову систему оповіщення населення про небезпеку, яка дозволить миттєво надсилати попередження на cмартфони навіть в умовах поганого покриття.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У наступні 2 роки Міністерство внутрішніх справ Естонії буде випробовувати нову технологію, яка дозволяє миттєво надсилати сповіщення про небезпеку на смартфони зі звуком, світловим сигналом та вібрацією. Вартість проєкту складає 1,25 млн євро.

Державний секретар Таймар Петеркоп зазначив, що ця технологія, яку умовно назвали кишеньковою сиреною, не буде залежати від мережі мобільного зв’язку. Сигнал має приходити незалежно від якості покриття мобільного оператора та "пробиватися" через беззвучний режим.

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Під час тестування дослідять, чи підходять вежі мобільного зв’язку на основі технології 5G для розсилання таких сповіщень.

З 2023 року в Естонії вже працює система, що дозволяє надсилати сповіщення на телефони у небезпечній зоні. Вони можуть з’являтися також на телеекранах. До кінця 2024 року мають налагодити систему сирен.

Також з цієї осені Естонія долучиться до пілотного проєкту ЄС, що передбачає розсилку оповіщень про загрозу через супутникову систему Galileo.

Також в МВС Естонії готують проєкт змін до законодавства, яким хочуть запровадити вимогу проєктувати укриття у кожному великому житловому будинку чи закладі іншого типу.

Мерія Варшави анонсувала програму, в межах якої будуть створені та обладнані укриття, а також щорічно проводитимуться навчання з питань безпеки.