Мерія Варшави витратить 27 млн євро на укриття й навчання з питань безпеки

Мер Варшави Рафал Тшасковський 13 березня оголосив про програму під назвою "Варшава захищає" вартістю 117 мільйонів злотих (27 мільйонів євро), в межах якої будуть створені та обладнані укриття, а також щорічно проводитимуться навчання з питань безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

На пресконференції з головою Міноборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем Тшасковський наголосив на необхідності змін в інфраструктурі надзвичайних ситуацій у Варшаві та в інших місцевих органах влади.

За його словами, аудит виявив сім мільйонів квадратних метрів площі, яку можна переобладнати під укриття у Варшаві – насамперед підземні автостоянки, метро та інші підземні споруди.

Програма "Варшава захищає", яку ініціював мер польської столиці, передбачає обладнання укриттів, додаткових електричних мереж і додаткових джерел води, а також створення складських приміщень.

"Ми хочемо щороку проводити щось на кшталт тижня безпеки для мешканців, під час якого ми будемо проводити тренінги, говорити про безпеку і про те, як ми будемо попереджати, якщо щось трапиться", – додав Тшасковський.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни низка європейських країн перевіряли, як працюють їхні системи оповіщення населення. Приміром, у Литві розробили нову концепцію цивільної оборони, приділивши окрему увагу укриттям.

Німецький союз міст і громад минулого тижня закликав федеральну владу до мільярдних інвестицій з метою захистити населення від можливої війни.