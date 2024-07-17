Эстония испытает новую систему оповещения населения об угрозах

Эстония готовится тестировать новую систему оповещения населения об опасности, которая позволит мгновенно отправлять предупреждения на смартфоны даже в условиях плохого покрытия.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В следующие 2 года Министерство внутренних дел Эстонии будет испытывать новую технологию, которая позволяет мгновенно отправлять оповещения об опасности на смартфоны со звуком, световым сигналом и вибрацией. Стоимость проекта составляет 1,25 млн евро.

Государственный секретарь Таймар Петеркоп отметил, что эта технология, которую условно назвали карманной сиреной, не будет зависеть от сети мобильной связи. Сигнал должен приходить независимо от качества покрытия мобильного оператора и "пробиваться" через беззвучный режим.

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Во время тестирования исследуют, подходят ли башни мобильной связи на основе технологии 5G для рассылки таких оповещений.

С 2023 года в Эстонии уже работает система, позволяющая отправлять оповещения на телефоны в опасной зоне. Они могут появляться также на телеэкранах. До конца 2024 года должны наладить систему сирен.

Также с этой осени Эстония присоединится к пилотному проекту ЕС, предусматривающему рассылку оповещений об угрозе через спутниковую систему Galileo.

Также в МВД Эстонии готовят проект изменений в законодательство, которым хотят ввести требование проектировать укрытие в каждом большом жилом доме или заведении другого типа.

Мэрия Варшавы анонсировала программу, в рамках которой будут созданы и оборудованы укрытия, а также ежегодно будут проводиться учения по вопросам безопасности.