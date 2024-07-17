Сім'я Берлусконі відмежувалась від перейменування аеропорту Мілана на його честь

Сім'я колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі заявила, що з нею не консультувалися щодо рішення про перейменування головного аеропорту Мілана на його честь.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Син італійського експрем'єра П'єр Сільвіо Берлусконі заявив, що сім'я рада будь-якому вшануванню його батька, але не брала участі в рішенні про перейменування аеропорту.

"Відверто кажучи, метод (ушанування Берлусконі. – Ред.) був не зовсім досконалим, як з погляду часу, так і з погляду способу, в який це було зроблено. Було очевидно, що це викличе суперечки", – сказав він.

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Серед іншого, перейменування критикував лівоцентристський мер Мілана Беппе Сала, а інші противники подали петицію для скасування рішення.

"Мене роздратували суперечки, а ще більше ті, хто використовував їх з політичних мотивів", – сказав Берлусконі, звертаючись до Сали.

В Італії зазвичай існує 10-річний мораторій після смерті людини, перш ніж громадське місце може бути назване її ім'ям, але у випадку з аеропортом Мальпенса його не дотримались.

Сім'я Берлусконі є головним фінансовим спонсором заснованої Сільвіо Берлусконі партії "Вперед, Італія", яка входить до урядової коаліції прем'єрки Джорджії Мелоні.

Раніше міністр транспорту Італії Маттео Сальвіні заявив, що управління цивільної авіації схвалило прохання регіону Ломбардія перейменувати аеропорт Мальпенса на честь Берлусконі, який походить саме з цього міста.

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер у міланській лікарні Сан-Рафаеле у віці 86 років 12 червня 2023-го.

Берлусконі очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік. Політик відомий дружбою з президентом РФ Владіміром Путіним і відзначився неоднозначними заявами щодо України.