Міланський аеропорт перейменують на честь Берлусконі

Головний аеропорт Мілана буде перейменовано на честь колишнього прем'єр-міністра Італії та бізнес-магната Сільвіо Берлусконі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на конференції на півдні Італії, міністр транспорту Італії Маттео Сальвіні заявив, що управління цивільної авіації схвалило прохання регіону Ломбардія перейменувати аеропорт Мальпенса на честь Берлусконі, який походить саме з цього міста.

"Оскільки остаточне рішення залишається за міністром транспорту, я дійсно думаю, що це відбудеться", – сказав Сальвіні, лідер правої партії "Ліга" та давній союзник Берлусконі.

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"У пам'ять про мого друга Сільвіо, великого бізнесмена, великого міланця та великого італійця", – написав він пізніше у X (Twitter), опублікувавши світлину Берлусконі та аеропорт Мальпенса.

Una bella notizia: l'aeroporto di Milano Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi.

Proprio oggi il consiglio di amministrazione dell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) ha approvato la richiesta fatta da Regione Lombardia un anno fa.



La decisione finale spetta al… pic.twitter.com/MoDa2Mv3dT – Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 5, 2024

Раніше повідомляли, що сім'я Сільвіо Берлусконі припинила щомісячні виплати у розмірі 2500 євро, які покійний експрем'єр Італії гарантував кожній із 20 жінок, які відвідували його секс-вечірки, відомі під назвою "бунга-бунга".

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер у міланській лікарні Сан-Рафаеле у віці 86 років 12 червня 2023-го.

Берлусконі очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік. Політик відомий дружбою з президентом РФ Владіміром Путіним і відзначився неоднозначними заявами щодо України.

Зокрема, у жовтні 2022 року він заявляв, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.