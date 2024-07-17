Семья Берлускони отмежевалась от переименования аэропорта Милана в его честь

Семья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони заявила, что с ней не консультировались относительно решения о переименовании главного аэропорта Милана в его честь.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Сын итальянского экс-премьера Пьер Сильвио Берлускони заявил, что семья рада любому чествованию его отца, но не участвовала в решении о переименовании аэропорта.

"Откровенно говоря, метод (чествования Берлускони. – Ред.) был не совсем совершенным, как с точки зрения времени, так и с точки зрения способа, в который это было сделано. Было очевидно, что это вызовет споры", – сказал он.

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Среди прочего, переименование критиковал левоцентристский мэр Милана Беппе Сала, а другие противники подали петицию для отмены решения.

"Меня раздражали споры, а еще больше те, кто использовал их по политическим мотивам", – сказал Берлускони, обращаясь к Сале.

В Италии обычно существует 10-летний мораторий после смерти человека, прежде чем общественное место может быть названо его именем, но в случае с аэропортом Мальпенса его не соблюли.

Семья Берлускони является главным финансовым спонсором основанной Сильвио Берлускони партии "Вперед, Италия", которая входит в правительственную коалицию премьера Джорджии Мелони.

Ранее министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что управление гражданской авиации одобрило просьбу региона Ломбардия переименовать аэропорт Мальпенса в честь Берлускони, который происходит именно из этого города.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в миланской больнице Сан-Рафаэле в возрасте 86 лет 12 июня 2023-го.

Берлускони возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год. Политик известен дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным и отметился неоднозначными заявлениями относительно Украины.