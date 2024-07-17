В уряді Румунії кажуть, що за 3 роки 30% держслужбовців замінить штучний інтелект

Близько третини державних службовців у Румунії підуть на пенсію в найближчі три роки, а значну частину їхньої робот замінить штучний інтелект.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр цифровізації Богдан Іван, спираючись на дані держави, повідомляє Digi24.

Нещодавно уряд країни прийняв Національну стратегію Румунії в галузі штучного інтелекту на 2024-2027 роки, яку на пресконференції представив міністр цифровізації.

"Протягом наступних трьох років близько 30% державних службовців... має піти на пенсію. Очевидно, що... значна частина їхньої роботи буде замінена цими новими технологіями через цифрову трансформацію держави", – зазначив Іван.

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За його словами, Румунія готова до цього виклику.

"У нас є найновіші правила в усьому світі, це найновіша стратегія застосування нової технології, і ми готові застосувати її на практиці", – запевнив міністр.

Він також назвав два "надзвичайно важливих елементи" стратегії штучного інтелекту Румунії, перший з яких – людиноцентризм, додавши, що мова йде про принцип дотримання прав людини.

"Другий – категоризація ризиків, коли ми говоримо про контент, який може з'явитися та бути критично важливим для суспільної інформації або суспільного впливу", – зауважив Іван.

Урядовець вказав, що стратегія окреслила, як нові технології зможуть бути закріплені в національному та європейському фінансуванні в рамках національного плану досліджень, розвитку та інновацій.

Раніше міністр економіки Румунії Раду Опря застеріг, що румуни, які виконують монотонну роботу й можуть бути замінені роботами та штучним інтелектом, повинні підготуватись і знайти собі іншу сферу діяльності.

Перед тим Європейський парламент ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект, який має гарантувати безпеку і дотримання основних прав громадян.

А країни "Групи семи" також домовилися узгодити правила щодо розвитку штучного інтелекту та інших нових технологій.