В правительстве Румынии говорят, что за 3 года 30% госслужащих заменит искусственный интеллект

Около трети государственных служащих в Румынии уйдут на пенсию в ближайшие три года, а значительную часть их робот заменит искусственный интеллект.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр цифровизации Богдан Иван, опираясь на данные государства, сообщает Digi24.

Недавно правительство страны приняло Национальную стратегию Румынии в области искусственного интеллекта на 2024-2027 годы, которую на пресс-конференции представил министр цифровизации.

"В течение следующих трех лет около 30% государственных служащих... должно уйти на пенсию. Очевидно, что... значительная часть их работы будет заменена этими новыми технологиями через цифровую трансформацию государства", – отметил Иван.

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По его словам, Румыния готова к этому вызову.

"У нас есть самые новые правила во всем мире, это самая новая стратегия применения новой технологии, и мы готовы применить ее на практике", – заверил министр.

Он также назвал два "чрезвычайно важных элемента" стратегии искусственного интеллекта Румынии, первый из которых – человекоцентризм, добавив, что речь идет о принципе соблюдения прав человека.

"Второй – категоризация рисков, когда мы говорим о контенте, который может появиться и быть критически важным для общественной информации или общественного влияния", – отметил Иван.

Чиновник указал, что стратегия обозначила, как новые технологии смогут быть закреплены в национальном и европейском финансировании в рамках национального плана исследований, развития и инноваций.

Ранее министр экономики Румынии Раду Опря предостерег, что румыны, которые выполняют монотонную работу и могут быть заменены роботами и искусственным интеллектом, должны подготовиться и найти себе другую сферу деятельности.

На этой неделе Европейский парламент принял первый в мире закон об искусственном интеллекте, который должен гарантировать безопасность и соблюдение основных прав граждан.

А страны "Группы семи" также договорились согласовать правила по развитию искусственного интеллекта и других новых технологий.