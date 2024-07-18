Пожежа в Ніцці: семеро загиблих, серед них троє дітей

Минулої ночі у французькій Ніцці сталась пожежа у багатоквартирному будинку, жертвами якої стали семеро людей.

Про це в X (Twitter) написав глава МВС Франції Жеральд Дарманен, повідомляє "Європейська правда".

Пожежа спалахнула на сьомому поверсі будинку в районі Мулен.

Пожежну бригаду викликали на місце пожежі близько 2:30 ночі. Коли вони прибули на місце події, екстрені служби зіткнулися з "сильною пожежею в квартирі". До її ліквідації залучали 25 пожежних машин та 72 пожежники.

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За словами голови французького МВС, серед загиблих було троє маленьких дітей.

"Оперативні дії пожежної бригади, безсумнівно, дали змогу уникнути ще багатьох жертв. Поліція проллє світло на обставини цієї жахливої трагедії", – зазначив Дарманен.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі, якого цитує AFP, також "попросив міністра мобілізувати сили безпеки, щоб забезпечити безпеку жителів і уникнути будь-яких подальших дій після цієї трагедії".

Своєю чергою у прокуратурі не виключають кримінальний слід у пожежі.

"У світлі початкових доказів я розпочав розслідування за фактом підпалу, що призвів до загибелі людей", – сказав журналістам прокурор Ніцци Дам'єн Мартінеллі.

Минулого тижня спалахнула пожежа на шпилі середньовічного собору Руана у готичному стилі.

Перед цим в одному з клубів Парижа вибухнув поставлений на зарядку електросамокат, внаслідок чого постраждали троє людей.