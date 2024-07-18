Пожежа в Ніцці: семеро загиблих, серед них троє дітей
Новини — Четвер, 18 липня 2024, 10:19 —
Минулої ночі у французькій Ніцці сталась пожежа у багатоквартирному будинку, жертвами якої стали семеро людей.
Про це в X (Twitter) написав глава МВС Франції Жеральд Дарманен, повідомляє "Європейська правда".
Пожежа спалахнула на сьомому поверсі будинку в районі Мулен.
Пожежну бригаду викликали на місце пожежі близько 2:30 ночі. Коли вони прибули на місце події, екстрені служби зіткнулися з "сильною пожежею в квартирі". До її ліквідації залучали 25 пожежних машин та 72 пожежники.
За словами голови французького МВС, серед загиблих було троє маленьких дітей.
"Оперативні дії пожежної бригади, безсумнівно, дали змогу уникнути ще багатьох жертв. Поліція проллє світло на обставини цієї жахливої трагедії", – зазначив Дарманен.
Мер Ніцци Крістіан Естрозі, якого цитує AFP, також "попросив міністра мобілізувати сили безпеки, щоб забезпечити безпеку жителів і уникнути будь-яких подальших дій після цієї трагедії".
Своєю чергою у прокуратурі не виключають кримінальний слід у пожежі.
"У світлі початкових доказів я розпочав розслідування за фактом підпалу, що призвів до загибелі людей", – сказав журналістам прокурор Ніцци Дам'єн Мартінеллі.
Минулого тижня спалахнула пожежа на шпилі середньовічного собору Руана у готичному стилі.
Перед цим в одному з клубів Парижа вибухнув поставлений на зарядку електросамокат, внаслідок чого постраждали троє людей.