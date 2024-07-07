У Парижі троє людей постраждали внаслідок вибуху електросамоката на зарядці

В одному з клубів Парижа вибухнув поставлений на зарядку електросамокат, внаслідок чого постраждали троє людей.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався в одному з клубів Парижа у 12-му окрузі в ніч з 6 на 7 липня.

Електросамокат одного зі співробітників клубу заряджався у суміжному з танцювальною залою приміщенні і там вибухнув. Вибухова хвиля пробила найближчу стіну, уламки травмували трьох людей на танцполі.

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Одну людину з постраждалих госпіталізували у критичному стані, поранення інших менш серйозні, але також вимагали госпіталізації.

Загалом у клубі було близько 150 осіб, після нещасного випадку їх евакуювали.

Прокуратура почала розслідування за фактом неумисного завдання фізичних ушкоджень, що призвели до тривалої втрати працездатності, внаслідок порушення правил безпеки.

Нагадаємо, з вересня 2023 року на вулицях Парижа не залишилося прокатних електросамокатів – їх заборонили за результатами референдуму серед містян. Париж став першою європейською столицею, де пішли на такий крок.

У багатьох інших містах Європи та на національному рівні дедалі частіше посилюють вимоги до користувачів електросамокатів, масова присутність яких у місті створила додаткові можливості пересування, але також і проблеми з безпекою руху та паркуванням.