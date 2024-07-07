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У Парижі троє людей постраждали внаслідок вибуху електросамоката на зарядці

Новини — Неділя, 7 липня 2024, 14:33 — Марія Ємець

В одному з клубів Парижа вибухнув поставлений на зарядку електросамокат, внаслідок чого постраждали троє людей.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Нещасний випадок стався в одному з клубів Парижа у 12-му окрузі в ніч з 6 на 7 липня. 

Електросамокат одного зі співробітників клубу заряджався у суміжному з танцювальною залою приміщенні і там вибухнув. Вибухова хвиля пробила найближчу стіну, уламки травмували трьох людей на танцполі. 

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Одну людину з постраждалих госпіталізували у критичному стані, поранення інших менш серйозні, але також вимагали госпіталізації.  

Загалом у клубі було близько 150 осіб, після нещасного випадку їх евакуювали. 

Прокуратура почала розслідування за фактом неумисного завдання фізичних ушкоджень, що призвели до тривалої втрати працездатності, внаслідок порушення правил безпеки. 

Нагадаємо, з вересня 2023 року на вулицях Парижа не залишилося прокатних електросамокатів – їх заборонили за результатами референдуму серед містян. Париж став першою європейською столицею, де пішли на такий крок. 

У багатьох інших містах Європи та на національному рівні дедалі частіше посилюють вимоги до користувачів електросамокатів, масова присутність яких у місті створила додаткові можливості пересування, але також і проблеми з безпекою руху та паркуванням. 

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Франція інциденти
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