Пожар в Ницце: семеро погибших, среди них трое детей
Новости — Четверг, 18 июля 2024, 10:19 —
Прошлой ночью во французской Ницце произошел пожар в многоквартирном доме, жертвами которого стали семь человек.
Об этом в X (Twitter) написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен, сообщает "Европейская правда".
Пожар вспыхнул на седьмом этаже дома в районе Мулен.
Пожарную бригаду вызвали на место пожара около 2:30 ночи. Когда они прибыли на место происшествия, экстренные службы столкнулись с "сильным пожаром в квартире". К его ликвидации привлекали 25 пожарных машин и 72 пожарных.
По словам главы французского МВД, среди погибших было трое маленьких детей.
"Оперативные действия пожарной бригады, несомненно, позволили избежать еще многих жертв. Полиция прольет свет на обстоятельства этой ужасной трагедии", – отметил Дарманен.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози, которого цитирует AFP, также "попросил министра мобилизовать силы безопасности, чтобы обеспечить безопасность жителей и избежать любых дальнейших действий после этой трагедии".
В свою очередь в прокуратуре не исключают криминальный след в пожаре.
"В свете первоначальных доказательств я начал расследование по факту поджога, приведшего к гибели людей", – сказал журналистам прокурор Ниццы Дамьен Мартинелли.
На прошлой неделе вспыхнул пожар на шпиле средневекового собора Руана в готическом стиле.
Перед этим в одном из клубов Парижа взорвался поставленный на зарядку электросамокат, в результате чего пострадали три человека.