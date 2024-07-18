Лидер оппозиции Португалии призвал правительство к уступкам, чтобы избежать выборов

Лидер оппозиционной Социалистической партии Португалии Педру Нуну Сантуш заявил, что правоцентристское правительство меньшинства премьера Луиша Монтенегру должно быть готовым пойти на компромисс относительно своих бюджетных предложений на 2025 год, если хочет получить поддержку в парламенте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По словам Сантуша, социалисты проведут переговоры с правительством Португалии, прежде чем решить, помогут ли они принять бюджет в парламенте или проголосуют против него.

"Если правительство действительно хочет избежать досрочных выборов, оно должно признать свое положение правительства меньшинства, вести серьезные переговоры и быть готовым к уступкам", – заявил Сантуш в парламенте.

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Социалисты, которые имеют лишь на два места в парламенте меньше, чем правоцентристы, ранее заявляли, что могут пойти на компромиссы по отдельным вопросам, например, относительно планов повышения заработной платы некоторым работникам государственного сектора.

В то же время Сантуш отметил, что существующие предложения правительства по снижению налога на доходы физических лиц и корпоративного налога являются "очень проблематичными" для его партии.

В пятницу Монтенегру начнет проводить встречи с партиями по бюджету на 2025 год. Проект бюджета должен быть представлен в октябре.

В то же время лидер ультраправой партии Chega, которая является третьей по количеству мест в парламенте, Андре Вентура заявил, что она остается готовой к переговорам по бюджету.

На днях Социалистическая партия Португалии предложила начать переговоры с правоцентристским правительством меньшинства по проекту бюджета на следующий год, чтобы избежать дальнейшей политической нестабильности.

Новое правительство в Португалии пришло к власти в результате досрочных выборов в начале года, вызванных коррупционным скандалом с участием топ-чиновников от социалистов.