Фон дер Ляєн пообіцяла стримувати Китай від нападу на Тайвань
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що буде намагатися стримувати Китай від вторгнення на Тайвань під час свого другого терміну на посаді.
Про це йдеться у програмі фон дер Ляєн на наступні п'ять років у разі її переобрання на другий термін, повідомляє "Європейська правда".
Вона наголосила, що Індо-Тихоокеанський регіон почав відігравати ключове значення для майбутнього світу та пообіцяла співпрацювати у цьому контексті з Японією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та Австралією.
"Це передбачає наші колективні зусилля з розгортання всього спектра наших об'єднаних стратегій, щоб утримати Китай від односторонньої зміни статус-кво військовими засобами, особливо щодо Тайваню", – сказала вона.
Фон дер Ляєн також попередила про швидке зростання військових витрат Китаю.
"Сукупні витрати ЄС на оборону з 2019 по 2021 рік зросли на 20%. За цей час витрати Росії на оборону зросли майже на 300%, а Китаю – майже на 600%", – зауважила вона.
США вважають, що потенційна війна Китаю проти Тайваню може статися до 2027 року, що припадає на середину можливого другого мандату фон дер Ляєн.
Чотири країни, з якими фон дер Ляєн пообіцяла співпрацювати щодо Тайваню, також належать до переліку чотирьох індо-тихоокеанських партнерів НАТО.
Раніше глава Індо-Тихоокеанського командування США Джон Аквіліно заявив, що Китай швидко стає більш агресивним у своїй риториці і діях в Азії.