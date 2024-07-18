Фон дер Ляйен пообещала сдерживать Китай от нападения на Тайвань

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет пытаться сдерживать Китай от вторжения на Тайвань во время своего второго срока в должности.

Об этом говорится в программе фон дер Ляйен на следующие пять лет в случае ее переизбрания на второй срок, сообщает "Европейская правда".

Она подчеркнула, что Индо-Тихоокеанский регион начал играть ключевое значение для будущего мира и пообещала сотрудничать в этом контексте с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией.

"Это предполагает наши коллективные усилия по развертыванию всего спектра наших объединенных стратегий, чтобы удержать Китай от одностороннего изменения статус-кво военными средствами, особенно в отношении Тайваня", – сказала она.

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Фон дер Ляйен также предупредила о быстром росте военных расходов Китая.

"Совокупные расходы ЕС на оборону с 2019 по 2021 год выросли на 20%. За это время расходы России на оборону выросли почти на 300%, а Китая – почти на 600%", – отметила она.

США считают, что потенциальная война Китая против Тайваня может произойти до 2027 года, что приходится на середину возможного второго мандата фон дер Ляйен.

Четыре страны, с которыми фон дер Ляйен пообещала сотрудничать по Тайваню, также входят в перечень четырех индо-тихоокеанских партнеров НАТО.

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Аквилино заявил, что Китай быстро становится более агрессивным в своей риторике и действиях в Азии.