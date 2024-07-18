В Германии тушили пожар на выведенной из эксплуатации АЭС

Утром в четверг в Германии произошел пожар на территории выведенной из эксплуатации атомной электростанции в Баварии.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Пожар произошел утром 18 июля на АЭС в баварском городе Графенрайнфельд.

Полиция сообщила, что никакой угрозы в связи с пожаром нет, а впоследствии службы чрезвычайных ситуаций подтвердили, что утечки радиации не произошло.

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Компания-оператор АЭС PreussenElektra, которая продолжает наблюдать за ней после вывода из эксплуатации, детализировала, что возгорание произошло внутри здания реактора – горела система фильтрации воздуха. Возгорание ликвидировали почти сразу.

Девять сотрудников после пожара дополнительно осмотрели из-за подозрения на интоксикацию дымом, но дальнейшей помощи им не понадобилось. Причину инцидента выясняют.

АЭС в Графенрайнфельде функционировала с 1981 по 2015 год, ее закрыли в рамках планового отказа Германии от ядерной энергетики. С 2018 года станцию начали постепенно демонтировать.

Напомним, в феврале этого года во Франции из-за пожара на АЭС останавливали работу двух реакторов.

А Литва проводила учения для своих служб гражданской защиты по сценарию аварии на АЭС в Беларуси.