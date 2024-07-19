У Вірменії розбився військовий літак: є загиблі

У Вірменії розбився військовий літак Ан-2, внаслідок чого загинули два члени екіпажу.

Про це повідомило Міністерство оборони Вірменії, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у п'ятницю, 19 липня, недалеко від міста Егвард, що приблизно за 20 кілометрів від Єревана. Сигнал тривоги надійшов о 9:30 ранку.

На місце події виїхала оперативна група обласного рятувального управління УМВС, одне бойове відділення пожежно-рятувального загону, рятувально-оперативні групи.

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У коментарі вірменській службі "Радіо Свобода" у Міноборони розповіли, що літак виконував тренувальний політ.

Нагадаємо, у польській Гдині вдень 12 липня розбився навчально-бойовий літак М-346, пілот загинув на місці.

Перед цим військовий штурмовик Су-25 упав поблизу військової бази в селі Дісвелі Болніського муніципалітету Грузії, пілот не вижив.