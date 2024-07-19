В Армении разбился военный самолет: есть погибшие

В Армении разбился военный самолет Ан-2, в результате чего погибли два члена экипажа.

Об этом сообщило Министерство обороны Армении, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в пятницу, 19 июля, недалеко от города Эгвард, что примерно в 20 километрах от Еревана.

Сигнал тревоги поступил в 9:30 утра.

На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления УМВД, одно боевое отделение пожарно-спасательного отряда, спасательно-оперативные группы.

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В комментарии армянской службе "Радио Свобода" в Минобороны рассказали, что самолет выполнял тренировочный полет.

Напомним, в польской Гдыне днем 12 июля разбился учебно-боевой самолет М-346, пилот погиб на месте.

Перед этим военный штурмовик Су-25 упал вблизи военной базы в селе Дисвели Болнисского муниципалитета Грузии, пилот не выжил.