В Армении разбился военный самолет: есть погибшие
Новости — Пятница, 19 июля 2024, 12:00 —
В Армении разбился военный самолет Ан-2, в результате чего погибли два члена экипажа.
Об этом сообщило Министерство обороны Армении, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел в пятницу, 19 июля, недалеко от города Эгвард, что примерно в 20 километрах от Еревана.
Сигнал тревоги поступил в 9:30 утра.
На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления УМВД, одно боевое отделение пожарно-спасательного отряда, спасательно-оперативные группы.
В комментарии армянской службе "Радио Свобода" в Минобороны рассказали, что самолет выполнял тренировочный полет.
Напомним, в польской Гдыне днем 12 июля разбился учебно-боевой самолет М-346, пилот погиб на месте.
Перед этим военный штурмовик Су-25 упал вблизи военной базы в селе Дисвели Болнисского муниципалитета Грузии, пилот не выжил.