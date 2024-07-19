У Британії п’ятьох кліматичних активістів засудили до суворих тюремних термінів

У Великій Британії п’ятеро кліматичних активістів були засуджені до п'яти років ув'язнення за планування акції протесту, що спричинила затори і заблокувала рух на одній з ключових автомагістралей Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

В організації Just Stop Oil назвали ці вироки "найсуворішими за всю історію мирних протестів в Англії".

"Очевидним фактом є те, що кожен з вас деякий час тому перетнув межу від зацікавленого учасника кампанії до фанатика", – сказав суддя, коли виносив вирок.

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Зокрема, був засуджений 58-річний Роджер Галлам, співзасновник організації Just Stop Oil і групи Extinction Rebellion. Він отримав п'ять років в'язниці. Суддя назвав Халлама "теоретиком" і "ідейною людиною", яка перебувала на "вищому рівні змови".

38-річний Деніел Шоу, 58-річна Луїза Ланкастер, 35-річна Люсія Віттакер де Абреу і 22-річна Крессіда Гетін отримали чотирирічні терміни.

Організація Just Stop Oil назвала тюремні терміни "непристойним збоченням правосуддя... всього лише за присутність на дзвінку в Zoom".

П'ятеро активістів були визнані винними у змові з метою порушення громадського порядку, коли вони за допомогою відеодзвінка домовилися про те, що десятки протестувальників перелізуть через паркани на автомагістралі М25, щоб привернути увагу до своєї програми і змусити уряд не затверджувати нові нафтові, газові або вугільні проєкти.

Журналіст газети The Sun, який удав, що зацікавлений приєднатися до протесту, надав записи відеодзвінка поліції.

Прокурори заявили, що 45 осіб перекрили шосе на 120 годин, що зачепило понад 700 тисяч водіїв.

Охорона порядку обійшлася в 1,1 мільйона фунтів стерлінгів (1,4 мільйона доларів), а економічні збитки оцінюють у 765 тисяч фунтів (990 тисяч доларів).

До четверга найтривалішим вироком за мирний протест був трирічний термін, який отримав Морган Троуланд за те, що в жовтні 2022 року піднявся на міст королеви Єлизавети II через Темзу, щоб розгорнути банер Just Stop Oil.

Нещодавно активісти ініціативи Just Stop Oil залили помаранчевою фарбою камені Стоунхенджа., а перед тим розпилили помаранчеву фарбу біля Честерського собору, коли там справляв весілля герцог Вестмінстерський Г'ю Гросвенор.