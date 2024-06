Кліматичні активістки відкрили вогнегасник поблизу весілля британського герцога

Британські кліматичні активісти з групи Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту") 7 червня відкрили вогнегасник біля Честерського собору в Англії, де своє весілля справляв герцог Вестмінстерський Г'ю Гросвенор.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

33-річний мільярдер Гросвенор разом із 31-річною нареченою Олівією Генсон прямували до собору, коли протестувальники з Just Stop Oil розпорошили в повітрі помаранчеву порошкову фарбу з вогнегасника.

Через кілька секунд співробітники поліції відібрали вогнегасник в демонстрантів і вивели їх геть.

🚨 BREAKING: JUST STOP OIL DISRUPT DUKE OF WESTMINSTER'S WEDDING



Hugh Grosvenor: inherits £10 billion.

Young people: inherit societal collapse.



🔥 Take action with us — https://t.co/7BzUVS0A3x pic.twitter.com/SttUAvIm1M