Укр Рус Eng

Кліматичні активістки відкрили вогнегасник поблизу весілля британського герцога

відео
Новини — П'ятниця, 7 червня 2024, 16:53 — Олег Павлюк

Британські кліматичні активісти з групи Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту") 7 червня відкрили вогнегасник біля Честерського собору в Англії, де своє весілля справляв герцог Вестмінстерський Г'ю Гросвенор.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

33-річний мільярдер Гросвенор разом із 31-річною нареченою Олівією Генсон прямували до собору, коли протестувальники з Just Stop Oil розпорошили в повітрі помаранчеву порошкову фарбу з вогнегасника.

Через кілька секунд співробітники поліції відібрали вогнегасник в демонстрантів і вивели їх геть.

Реклама:

У поліції Чешира заявили про затримання двох жінок "невдовзі після 13:00 у п'ятницю" за підозрою в порушенні громадського порядку.

"69-річна жінка з Манчестера і 73-річна жінка з Саффолка наразі перебувають під вартою в поліції", – додали там.

Кліматична активістка пошкодила картину Моне в музеї Парижа

Just Stop Oil стверджує, що затримані – 73-річна доглядальниця з Норфолку Поллі та 69-річна медсестра Шейла з Брістоля – протестували проти "багатства мільярдерів" і намагались привернути увагу до кліматичної кризи.

Учасники руху виступають за повне припинення видобутку нафти й газу та привертають до себе увагу акціями, пов'язаними з об'єктами мистецтва.

Минулого року в Лондоні поліція арештувала двох екоактивістів руху Just Stop Oil, які пошкодили скло в картині Дієго Веласкеса "Венера з дзеркалом".

А минулого місяця пенсіонерки-активістки Just Stop Oil спробували розбити захисне скло, яке накриває копію Великої хартії вольностей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія інциденти
Реклама: