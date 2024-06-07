Кліматичні активістки відкрили вогнегасник поблизу весілля британського герцога
Новини — П'ятниця, 7 червня 2024, 16:53 —
Британські кліматичні активісти з групи Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту") 7 червня відкрили вогнегасник біля Честерського собору в Англії, де своє весілля справляв герцог Вестмінстерський Г'ю Гросвенор.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
33-річний мільярдер Гросвенор разом із 31-річною нареченою Олівією Генсон прямували до собору, коли протестувальники з Just Stop Oil розпорошили в повітрі помаранчеву порошкову фарбу з вогнегасника.
Через кілька секунд співробітники поліції відібрали вогнегасник в демонстрантів і вивели їх геть.
🚨 BREAKING: JUST STOP OIL DISRUPT DUKE OF WESTMINSTER'S WEDDING— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 7, 2024
Hugh Grosvenor: inherits £10 billion.
Young people: inherit societal collapse.
🔥 Take action with us — https://t.co/7BzUVS0A3x pic.twitter.com/SttUAvIm1M
У поліції Чешира заявили про затримання двох жінок "невдовзі після 13:00 у п'ятницю" за підозрою в порушенні громадського порядку.
"69-річна жінка з Манчестера і 73-річна жінка з Саффолка наразі перебувають під вартою в поліції", – додали там.
Just Stop Oil стверджує, що затримані – 73-річна доглядальниця з Норфолку Поллі та 69-річна медсестра Шейла з Брістоля – протестували проти "багатства мільярдерів" і намагались привернути увагу до кліматичної кризи.
Учасники руху виступають за повне припинення видобутку нафти й газу та привертають до себе увагу акціями, пов'язаними з об'єктами мистецтва.
Минулого року в Лондоні поліція арештувала двох екоактивістів руху Just Stop Oil, які пошкодили скло в картині Дієго Веласкеса "Венера з дзеркалом".
А минулого місяця пенсіонерки-активістки Just Stop Oil спробували розбити захисне скло, яке накриває копію Великої хартії вольностей.