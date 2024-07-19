В Британии пятерых климатических активистов приговорили к суровым тюремным срокам

В Великобритании пятеро климатических активистов были приговорены к пяти годам заключения за планирование акции протеста, которая вызвала пробки и заблокировала движение на одной из ключевых автомагистралей Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В организации Just Stop Oil назвали эти приговоры "самыми суровыми за всю историю мирных протестов в Англии".

"Очевидным фактом является то, что каждый из вас некоторое время назад пересек черту от заинтересованного участника кампании до фанатика", – сказал судья, когда выносил приговор.

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В частности, был осужден 58-летний Роджер Галлам, соучредитель организации Just Stop Oil и группы Extinction Rebellion. Он получил пять лет тюрьмы. Судья назвал Халлама "теоретиком" и "идейным человеком", который находился на "высшем уровне заговора".

38-летний Дэниел Шоу, 58-летняя Луиза Ланкастер, 35-летняя Люсия Виттакер де Абреу и 22-летняя Крессида Гетин получили четырехлетние сроки.

Организация Just Stop Oil назвала тюремные сроки "непристойным извращением правосудия... всего лишь за присутствие на звонке в Zoom".

Пятеро активистов были признаны виновными в сговоре с целью нарушения общественного порядка, когда они с помощью видеозвонка договорились о том, что десятки протестующих перелезут через заборы на автомагистрали М25, чтобы привлечь внимание к своей программе и заставить правительство не утверждать новые нефтяные, газовые или угольные проекты.

Журналист газеты The Sun, который сделал вид, что заинтересован присоединиться к протесту, предоставил записи видеозвонка полиции.

Прокуроры заявили, что 45 человек перекрыли шоссе на 120 часов, что затронуло более 700 тысяч водителей.

Охрана порядка обошлась в 1,1 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов), а экономический ущерб оценивается в 765 тысяч фунтов (990 тысяч долларов).

До четверга самым длительным приговором за мирный протест был трехлетний срок, который получил Морган Троуланд за то, что в октябре 2022 года поднялся на мост королевы Елизаветы II через Темзу, чтобы развернуть баннер Just Stop Oil.

Недавно активисты инициативы Just Stop Oil залили оранжевой краской камни Стоунхенджа, а перед тем распылили оранжевую краску возле Честерского собора, когда там справлял свадьбу герцог Вестминстерский Хью Гросвенор.