Прем'єр Норвегії: Жоден президент США не залишить Україну

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре не очікує, що будь-який президент США припинить підтримку України або відмовиться від зобов'язань перед НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Його слова пролунали на тлі занепокоєння в Європі щодо зменшення підтримки України з боку США після рішення експрезидента Дональда Трампа обрати сенатора Джей Ді Венса, який виступав проти такої допомоги, своїм кандидатом у віцепрезиденти.

Коментуючи припущення про те, що нова адміністрація може припинити підтримку України, очільник уряду Норвегії заявив, що не погоджується з прогнозом, що це станеться.

Реклама:

"Коли ви дійсно вникнете в це питання, вивчите його та візьмете на себе відповідальність, то побачите, що стоїть на кону. Думка про те, що ви будете "всі за" або "всі проти", на мою думку, є занадто спрощеною", – зазначив Стьоре.

Водночас він зауважив, що Європа "повинна робити більше" щодо оборонних витрат та участі в регіональних оборонних планах.

"НАТО – це величезна вигода для усіх його членів. Я не бачу жодного американського президента, який хотів би від цього відмовитись. Ми повинні продемонструвати США та всім іншим цінність цього партнерства", – резюмував прем'єр.

Як відомо, Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити.

У ЗМІ з'являлися повідомлення, що Трамп нібито прагне підштовхувати Україну до територіальних поступок Росії задля припинення війни.

Джей Ді Венс, якого Трамп визначив своїм кандидатом у віцепрезиденти, скептично налаштований щодо подальшої допомоги Україні та у давніших заявах дав зрозуміти, що не вважає Росію серйозною загрозою для Європи.

Читайте також: Готовність до Трампа та України. Як саміт НАТО готував запобіжники для нової влади США.