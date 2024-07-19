Премьер Норвегии: Ни один президент США не оставит Украину

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не ожидает, что любой президент США прекратит поддержку Украины или откажется от обязательств перед НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Его слова прозвучали на фоне беспокойства в Европе по уменьшению поддержки Украины со стороны США после решения экс-президента Дональда Трампа выбрать сенатора Джей Ди Венса, который выступал против такой помощи, своим кандидатом в вице-президенты.

Комментируя предположение о том, что новая администрация может прекратить поддержку Украины, глава правительства Норвегии заявил, что не согласен с прогнозом, что это произойдет.

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"Когда вы действительно вникнете в этот вопрос, изучите его и возьмете на себя ответственность, то увидите, что стоит на кону. Мысль о том, что вы будете "все за" или "все против", по моему мнению, является слишком упрощенной", – отметил Стёре.

В то же время он отметил, что Европа "должна делать больше" в отношении оборонных расходов и участия в региональных оборонных планах.

"НАТО – это огромная выгода для всех его членов. Я не вижу ни одного американского президента, который хотел бы от этого отказаться.

Мы должны продемонстрировать США и всем остальным ценность этого партнерства", – резюмировал премьер.

Как известно, Трамп часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, если его изберут.

Но он неоднократно отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать.

В СМИ появлялись сообщения, что Трамп якобы стремится подталкивать Украину к территориальным уступкам России для прекращения войны.

Джей Ди Вэнс, которого Трамп определил своим кандидатом в вице-президенты, скептически настроен по поводу дальнейшей помощи Украине и в более давних заявлениях дал понять, что не считает Россию серьезной угрозой для Европы.

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