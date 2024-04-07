WP: "Мирний план" Трампа полягає у здачі Криму і Донбасу Росії

Колишній президент США Дональд Трамп у приватному порядку ділився деталями свого плану "примирення" України та Росії, який полягає у тому, що Україна поступилась би РФ частиною своїх територій.

Про це повідомило видання The Washington Post з посилання на джерела, пише "Європейська правда".

Прагнучи повернутися до влади, Трамп – ймовірний кандидат у президенти від республіканців – часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть.

Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити. За словами джерел, Трамп прагне підштовхнути Україну до поступок РФ і передачі під її контроль українських територій.

"За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу Росії", – йдеться у публікації.

За словами неназваного джерела, Трамп заявляв, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, вони хочуть знайти вихід", і що люди в деяких частинах України погодилися б бути частиною Росії.

Такий підхід кардинально змінив би політику президента США у разі перемоги Трампа на виборах, адже чинний президент Байден наголошує на припиненні російської агресії та наданні військової допомоги Україні.

Кампанія Трампа відмовилася прямо відповідати на запитання під час підготовки авторами цієї статті, пише видання.

"Будь-які припущення щодо плану президента Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться", – заявила речниця кампанії Каролайн Левітт у заяві.

"Президент Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств", – додала вона.

Перебуваючи не при владі, Трамп чинив тиск на республіканців у Конгресі, щоб вони відмовилися від додаткової військової підтримки США України. Його повернення до Білого дому значно розширить його вплив на обговорення у Конгресі.

Колишній президент США Трамп раніше не раз говорив, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду. Після перемоги на праймериз у штаті Айова на початку тижня Трамп знову повторив, що в разі перемоги на виборах "дуже швидко" завершить війну.

У листопаді Володимир Зеленський вже пропонував Трампу приїхати в Україну. Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.