Прем’єр Румунії обіцяє знайти рішення для уникнення дефіциту електроенергії за будь-якої погоди

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що уряд починає розробляти план задля того, щоб країні завжди вистачало електроенергії, незалежно від погодних умов – після того, як сорокаградусна спека минулого тижня стала серйозним випробуванням.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У п’ятницю румунський уряд провів спеціальне засідання щодо енергетики, а після нього прем’єр-міністр Марчел Чолаку анонсував підготовку невідкладних та середньострокових заходів для того, щоб країні вистачало електроенергії для промисловості та побутових споживачів "незалежно від погодних умов".

"Нам потрібно більш тісно взаємодіяти та прискорити інвестиції у національну мережу транспортування електроенергії, нову генерацію та потужності для зберігання. Румунські громадяни та бізнес не мають відчувати проблеми, які створюють періоди спеки", – заявив Марчел Чолаку.

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Він також сказав, що наступні п’ять років Румунії вкрай важливо розвивати свою енергосистему і профільні відомства повідомлять про статус існуючих інвестиційних проєктів.

Нагадаємо, минулого і цього тижня на більшій території Румунії стовпчик термометра наближався до або перевищував позначку у 40℃. У цих умовах споживання електроенергії суттєво зросло. Повідомляли про щонайменш один випадок аварійного відімкнення від живлення кількох великих профільних лікарень з операційними.

У ці дні в країні зафіксували майже 100 тисяч дзвінків у службу допомоги через спеку.