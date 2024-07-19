Премьер Румынии обещает найти решение для избежания дефицита электроэнергии при любой погоде

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что правительство начинает разрабатывать план для того, чтобы стране всегда хватало электроэнергии, независимо от погодных условий – после того как сорокаградусная жара на прошлой неделе стала серьезным испытанием.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В пятницу румынское правительство провело специальное заседание по энергетике, а после него премьер-министр Марчел Чолаку анонсировал подготовку неотложных и среднесрочных мер для того, чтобы стране хватало электроэнергии для промышленности и бытовых потребителей "независимо от погодных условий".

"Нам нужно более тесно взаимодействовать и ускорить инвестиции в национальную сеть транспортировки электроэнергии, новую генерацию и мощности для хранения. Румынские граждане и бизнес не должны испытывать проблемы, которые создают периоды жары", – заявил Марчел Чолаку.

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Он также сказал, что следующие пять лет Румынии крайне важно развивать свою энергосистему и профильные ведомства сообщат о статусе существующих инвестиционных проектов.

Напомним, на прошлой и этой неделе на большей территории Румынии столбик термометра приближался к или превышал отметку в 40℃. В этих условиях потребление электроэнергии существенно возросло. Сообщали о как минимум одном случае аварийного отключения от питания нескольких крупных профильных больниц с операционными.

В эти дни в стране зафиксировали почти 100 тысяч звонков в службу помощи из-за жары.