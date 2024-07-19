Партії із заморських територій Франції на з’їзді у Баку заснували "рух за звільнення"

В Азербайджані за підтримки Баку пройшов з’їзд пронезалежницьких політсил та рухів із заморських територій Франції, під час якого вони оголосили про заснування "руху за звільнення колоній".

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

З’їзд проходив 17-18 липня у Баку, у ньому взяли участь близько 20 партій та рухів із Корсики, Французької Полінезії, Антильських островів та територій у Карибському басейні.

Подію назвали "Конгресом рухів за незалежність територій, колонізованих Францією", а за її підсумками підписали фінальну декларацію щодо створення "Міжнародного фронту за звільнення французьких колоній".

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У ній учасники заявили про осуд "колоніальної расистської і репресивної політики Франції" та окремо відзначили "ключову роль Азербайджану у процесі деколонізації", а також заявили про наміри скласти план дій і донести його до міжнародних організацій.

На додачу, під час цього з’їзду заявили про створення стипендіальної програми для вихідців із французьких заморських територій, щоб вони могли навчатися в університетах в Азербайджані.

Нагадаємо, у травні Азербайджан організував конференцію "про право Французької Полінезії на деколонізацію" з представниками політичних партій цієї заморської території Франції, це сталось на тлі звинувачень Парижа про втручання Баку у справи країни.

Під час заворушень у французькій Новій Каледонії минулого місяця очільник МВС Франції Дарманен заявив, що частина причетних до цього пронезалежницьких сил має зв’язки з Азербайджаном. У Баку відкинули звинувачення.

Телеканал Europe 1 у своїх матеріалах згадує, що ще у 2023 році Азербайджан запрошував до Баку представників пронезалежницьких сил з французьких заморських територій Мартиніка, Гвіана, Нова Каледонія та Французька Полінезія. За підсумками того з’їзду сформували "Бакинську ініціативну групу" з метою підтримувати "рухи за звільнення від колоніального панування".