Партии с заморских территорий Франции на съезде в Баку основали "движение за освобождение"

Азербайджане при поддержке Баку прошел съезд пронезависимых политсил и движений с заморских территорий Франции, во время которого они объявили о создании "движения за освобождение колоний".

SOURCE] Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Съезд проходил 17-18 июля в Баку, в нем приняли участие около 20 партий и движений с Корсики, Французской Полинезии, Антильских островов и территорий в Карибском бассейне.

Событие назвали "Конгрессом движений за независимость территорий, колонизированных Францией", а по его итогам подписали финальную декларацию о создании "Международного фронта за освобождение французских колоний".

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Ее участники заявили об осуждении "колониальной расистской и репрессивной политики Франции" и отдельно отметили "ключевую роль Азербайджана в процессе деколонизации", а также заявили о намерениях составить план действий и донести его до международных организаций.

В дополнение, во время этого съезда заявили о создании стипендиальной программы для выходцев из французских заморских территорий, чтобы они могли учиться в университетах в Азербайджане.

Напомним, в мае Азербайджан организовал конференцию "о праве Французской Полинезии на деколонизацию" с представителями политических партий этой заморской территории Франции, это произошло на фоне обвинений Парижа о вмешательстве Баку в дела страны.

Во время беспорядков во французской Новой Каледонии в прошлом месяце глава МВД Франции Дарманен заявил, что часть причастных к этому пронезависимых сил имеет связи с Азербайджаном. В Баку отвергли обвинения.

Телеканал Europe 1 в своих материалах упоминает, что еще в 2023 году Азербайджан приглашал в Баку представителей пронезависимых сил из французских заморских территорий Мартиника, Гвиана, Новая Каледония и Французская Полинезия. По итогам того съезда сформировали "Бакинскую инициативную группу" с целью поддерживать "движения за освобождение от колониального господства".