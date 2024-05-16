У Франції заявили про зв’язок бунтівників у Новій Каледонії з Азербайджаном

Міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен заявив, що частина пронезалежницьких сил у Новій Каледонії, які причетні до заворушень, має зв’язки з Азербайджаном.

Як повідомляє AFP, пише "Європейська правда", про це заявив міністр внутрішніх справ та заморських територій Жеральд Дарманен в ефірі France 2.

Дарманена запитали, чи грають якусь роль у подіях в Новій Каледонії такі країни як Росія, Китай та Азербайджан.

"Що стосується Азербайджану – це не якась вигадка, це реальність… Мені прикро, що частина пронезалежницьких сил у Каледонії мають угоду з Азербайджаном", – сказав Дарманен, зазначивши, що у цьому "немає сумнівів".

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Він додав, що попри певні спроби втручання жодна країна не має прямого впливу на те, що відбувається у Новій Каледонії і Франція "зберігає суверенітет" на своїй території.

Europe 1 у своїх матеріалах згадує, що ще у 2023 році Азербайджан запрошував до Баку представників пронезалежницьких сил з французьких заморських територій Мартиніка, Гіяна, Нова Каледонія та Французька Полінезія. За підсумками того з’їзду сформували "Бакинську ініціативну групу" з метою підтримувати "рухи за звільнення від колоніального панування".

А у квітні Конгрес Нової Каледонії та Нацасамбея Азербайджану підписали меморандум про співпрацю.

Інтерес Азербайджану до такої співпраці може бути обумовлений тим, що Франція має гарні стосунки з його історичним противником Вірменією, у тому числі співпрацю у військовій сфері.

Нагадаємо, з понеділка в Новій Каледонії, яка давно прагне незалежності, почалися протести проти конституційної реформи виборчого права – вона дозволить голосувати на місцевих виборах жителям, які прожили на території 10 років.

У сутичках загинули щонайменш четверо людей, кількість поранених перевищує 300.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь увечері 15 травня оголосив про запровадження надзвичайного стану в Новій Каледонії, на четвер президент Емманюель Макрон зібрав нове засідання ради з оборони.

У 2021 році Нова Каледонія на референдумі переважною більшістю голосів проголосувала за відмову від незалежності від Франції.

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