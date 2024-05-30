У парламенті Азербайджану поговорили про "деколонізацію" Франції

Азербайджан 30 травня організував конференцію "про право Французької Полінезії на деколонізацію" з представниками політичних партій цієї заморської території Франції – це сталось на тлі звинувачень Парижа про втручання Баку у справи країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У конференції взяли участь лідери полінезійської партії "Тавіні Хуіраатіра", що виступає за незалежність цієї заморської території Франції та має більшість у парламенті. З азербайджанського боку в конференції брав участь віцеспікер парламенту Алі Гусейнлі.

Генеральний секретар "Тавіні Хуіраатіра" Віктор Маамаатуаіахутапу на заході поскаржився на ізоляцію "через колоніальну політику Франції".

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"У політичному плані ми молода нація, і нам потрібна підтримка Азербайджану. Франція прагне ізолювати нас, тому що хоче продовжити ядерні випробування на нашій території", – додав він.

Своєю чергою віцеспікер парламенту Азербайджану сказав, що "недосконалість міжнародних правових механізмів перешкоджає звільненню французьких колоній".

Франція вже деякий час занепокоєна інтересом Азербайджану до французьких заморських територій та звинувачувала Баку у втручанні у внутрішні справи шляхом підтримки рухів за незалежність на цих територіях.

Минулого року за підтримки Азербайджану сепаратистські партії Мартініки, Французької Гвіани, Нової Каледонії і Французької Полінезії створили "Бакинську ініціативну групу", метою якої є підтримка "французьких визвольних і антиколоніальних рухів".

У травні Париж заявив, що Азербайджан втручається в політику Нової Каледонії, де протягом останніх тижнів тривали заворушення із жертвами.

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