У Польщі розслідують злочин проти лідера білоруської опозиції Латушка

Прокуратура Польщі розслідує злочин, спрямований проти заступника голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павла Латушка, за статтями кримінального кодексу, що стосуються вбивства і діяльності мереж іноземних розвідок.

Про це, як пише "Європейська правда", довідалось агентство Reuters.

Речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак повідомив Reuters в електронному листі, що розслідування ведеться спільно з офіцерами Агентства внутрішньої безпеки Польщі, яке базується в місті Лодзь.

Він відмовився надати конкретні деталі подій, що розслідуються.

Реклама:

Згідно з листом прокуратури на ім'я Латушка, який потрапив у розпорядження Reuters, розслідування підпадає під розділи Кримінального кодексу Польщі, які стосуються підбурювання інших людей до скоєння злочину, діяльність іноземних спецслужб і вбивство.

Сам Латушка сказав у коментарі Reuters, що за останні пів року й він, й інші лідери білоруської опозиції часто отримували погрози.

"Нещодавно ми також зафіксували активізацію спроб тиску на конкретних членів нашої команди... з боку осіб, які представляються співробітниками КДБ; вони використовують методи підкупу, шантажу і погрози розправи над родичами і друзями членів нашої команди", – додав він.

Розслідування злочину проти Латушки триває на тлі підвищених побоювань за безпеку білоруських і російських опозиціонерів після нападу в Литві на Леоніда Волкова – помічника покійного російського опозиціонера Алексєя Навального.

Двох чоловіків, підозрюваних у нападі на Волкова, затримали в Польщі. Спецслужби Литви припускають, що за нападом на Волкова стоять російські спецслужби, й атака була пов’язана з президентськими "виборами" у Росії.