В Польше расследуют преступление против лидера белорусской оппозиции Латушко

Прокуратура Польши расследует преступление, направленное против заместителя председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павла Латушко, по статьям уголовного кодекса, касающимся убийства и деятельности сетей иностранных разведок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало агентство Reuters.

Представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак сообщил Reuters в электронном письме, что расследование ведется совместно с офицерами Агентства внутренней безопасности Польши, которое базируется в городе Лодзь.

Он отказался предоставить конкретные детали расследуемых событий.

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Согласно письму прокуратуры на имя Латушко, которое попало в распоряжение Reuters, расследование подпадает под разделы Уголовного кодекса Польши, которые касаются подстрекательства других людей к совершению преступления, деятельность иностранных спецслужб и убийство.

Сам Латушка сказал в комментарии Reuters, что за последние полгода и он, и другие лидеры белорусской оппозиции часто получали угрозы.

"Недавно мы также зафиксировали активизацию попыток давления на конкретных членов нашей команды... со стороны лиц, представляющихся сотрудниками КГБ; они используют методы подкупа, шантажа и угрозы расправы над родственниками и друзьями членов нашей команды", – добавил он.

Расследование преступления против Латушки продолжается на фоне повышенных опасений за безопасность белорусских и российских оппозиционеров после нападения в Литве на Леонида Волкова – помощника покойного российского оппозиционера Алексея Навального.

Двух мужчин, подозреваемых в нападении на Волкова, задержали в Польше. Спецслужбы Литвы предполагают, что за нападением на Волкова стоят российские спецслужбы, и атака была связана с президентскими "выборами" в России.