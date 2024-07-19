Покарали російських хакерів, які атакували критичну інфраструктуру США

Міністерство фінансів США в п’ятницю, 19 липня, оголосило про санкції проти керівників хакерського угруповання "Відроджена кіберармія Росії", які намагались атакувати американську критичну інфраструктуру.

Про це йдеться в повідомленні відомства, яке цитує "Європейська правда".

Мінфін США наклав обмеження на Юлію Панкратову, яку називає лідером "Відродженої кіберармії Росії" (CARR) та її провідного хакера Дениса Дегтяренка.

Ця "кіберармія" з 2022 року здійснювала "малоефективні, нескладні DDoS-атаки в Україні, а також проти урядів і компаній, розташованих у країнах, які підтримали Україну", а наприкінці 2023 року націлилась на системи промислового управління численних об'єктів критичної інфраструктури в США та Європі.

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"Використовуючи різні нескладні методи, CARR відповідає за маніпуляції з обладнанням промислових систем управління на об'єктах водопостачання, гідроенергетики, водовідведення та енергетики в США та Європі", – йдеться в повідомленні.

Серед конкретних прикладів кібератак росіян американське відомство наводить збій програмного забезпечення, що в січні 2024 року призвело до переповнення резервуарів для зберігання води в штаті Техас, а також втручання в систему диспетчерського контролю і збору даних американської енергетичної компанії.

Є також докази того, що "Відроджена кіберармія Росії" планувала подальші подібні атаки проти США.

"Зусилля CARR та її членів, спрямовані на нашу критичну інфраструктуру, становлять неприйнятну загрозу для наших громадян і наших громад, що може мати потенційно небезпечні наслідки", – заявив заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон.

Це не вперше США запроваджують санкції проти російських кіберзлочинків. У травні вони покарали лідера російської групи кіберзловмисників LockBit, причетних до атак на американські компанії.

У лютому Мін’юст США оголосив звинувачення росіянам Артуру Сунгатову та Івану Кондратьєву, відомому також як Bassterlord, як активним учасникам цієї хакерської групи.