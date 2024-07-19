Наказали российских хакеров, которые атаковали критическую инфраструктуру США

Министерство финансов США в пятницу, 19 июля, объявило о санкциях против руководителей хакерской группировки "Возрожденная киберармия России", которые пытались атаковать американскую критическую инфраструктуру.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Минфин США наложил ограничения на Юлию Панкратову, которую называет лидером "Возрожденной киберармии России" (CARR) и ее ведущего хакера Дениса Дегтяренко.

Эта "киберармия" с 2022 года осуществляла "малоэффективные, несложные DDoS-атаки в Украине, а также против правительств и компаний, расположенных в странах, которые поддержали Украину", а в конце 2023 года нацелилась на системы промышленного управления многочисленных объектов критической инфраструктуры в США и Европе.

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"Используя различные несложные методы, CARR отвечает за манипуляции с оборудованием промышленных систем управления на объектах водоснабжения, гидроэнергетики, водоотведения и энергетики в США и Европе", – говорится в сообщении.

Среди конкретных примеров кибератак россиян американское ведомство приводит сбой программного обеспечения, что в январе 2024 года привело к переполнению резервуаров для хранения воды в штате Техас, а также вмешательство в систему диспетчерского контроля и сбора данных американской энергетической компании.

Есть также доказательства того, что "Возрожденная киберармия России" планировала дальнейшие подобные атаки против США.

"Усилия CARR и ее членов, направленные на нашу критическую инфраструктуру, представляют неприемлемую угрозу для наших граждан и наших общин, что может иметь потенциально опасные последствия", – заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Это не впервые США вводят санкции против российских киберпреступников. В мае они наказали лидера российской группы киберзлоумышленников LockBit, причастных к атакам на американские компании.

В феврале Минюст США объявил обвинения россиянам Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву, известному также как Bassterlord, как активным участникам этой хакерской группы.