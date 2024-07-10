США та союзники зірвали операцію РФ з поширення дезінформації на Заході

Сполучені Штати спільно з Нідерландами зірвали підтримувану РФ пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту для поширення дезінформації в західних країнах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Йдеться про трохи менше тисячі фейкових акаунтів, створених штучним інтелектом на так званій "фабриці тролів", які поширюють фейкові новини та дезінформацію.

Операцію провели ФБР та Національна кібернетична місія (CNMF) у партнерстві з Канадським центром кібербезпеки (CCCS), а також зі спецслужбами і поліцією Нідерландів.

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"Оскільки російський уряд продовжує вести жорстоку війну в Україні та загрожує демократії по всьому світу, міністерство юстиції продовжуватиме використовувати всі наші законні повноваження для протидії російській агресії та захисту американського народу", – заявив генпрокурор США Меррік Гарланд.

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в НАТО усвідомлюють загрозу гібридних атак з боку Росії, спрямованих на підрив єдності Альянсу, і вживають кроків, аби її зірвати.

Європейські спецслужби ще кілька місяців тому попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.

Нещодавно стало відомо, що військові бази США в Європі перейшли у підвищений режим готовності вперше за 10 років через появу розвідданих, що підтримувані Росією суб’єкти можуть готувати диверсії, спрямовані проти цих об’єктів та американських військових.