Орбан пообіцяв відкрити та фінансувати роботу першої української школи в Угорщині

Президент України Володимир Зеленський та угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан домовились про відкриття першої школи для україномовних дітей на території Угорщини.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Під час перемовин з очільником угорського уряду у вівторок у Києві президент України ініціював питання про освіту для українських дітей, які перебувають в Угорщині.

"Зокрема, ми обговорили (з Віктором Орбаном) відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи, і пан прем'єр-міністр запевнив мене у підтримці цього проєкту", – сказав Зеленський.

Реклама:

Віктор Орбан підтвердив, що українська сторона піднімала це питання, і повністю підтримав ініціативу Зеленського.

Він, зокрема, наголосив, що з приїздом до Угорщини великої кількості українських біженців з'явилася потреба в їхньому навчанні.

"Українці й раніше були в Угорщині, але зараз з'явилася ціла низка додаткових потреб, ми повинні піклуватися про цих людей… Тому я з великою радістю почув ініціативу президента про відкриття української школи в Угорщині", – відзначив Орбан.

Він пояснив, що зараз українські діти в угорських містах, зокрема в Будапешті, вчаться у багатьох різних школах, і ця система працює "непогано", але Угорщина розуміє також необхідність створення школи з українською мовою навчання.

"Ми не просто розуміємо цю потребу. Фінансування цієї школи угорська держава візьме на себе. Буде відкрито стільки українських шкіл, скільки буде потрібно. Для нас важливо, щоб українці почувалися в Угорщині, як вдома", – додав Віктор Орбан.

Він не став пов'язувати це рішення з аналогічними очікуваннями від України, але згадав, що розраховує також на розуміння Україною потреб угорськомовної меншини, що традиційно проживає на Закарпатті.

Як повідомляла "ЄП", за підсумками переговорів у Києві Зеленський і прем’єр Угорщини Орбан домовились працювати над угодою про двосторонні відносини, які зніме двосторонні проблеми.

Віктор Орбан, чия держава з 1 липня почала головувати у ЄС, прибув до Києва вранці 2 липня з неоголошеним візитом. Це його перша поїздка в Україну після початку повномасштабної війни РФ.