Орбан прибув до Києва

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці 2 липня прибув до Києва, що є його першим візитом за багато років.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У вівторок вранці кортеж прем'єра з численних авто прибув до посольства Угорщини. Це перший візит Орбана в Україну за багато років – він не відвідував Україну ані за каденції Володимира Зеленського, ані за попереднього президента Петра Порошенка. Утім, у 2012 році Орбан відвідував Київ для зустрічей з тодішнім президентом Януковичем.

Також візит підтверджують численні джерела "ЄвроПравди" з української та угорської сторони.

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Під час поїздки очікуються переговори Орбана з президентом Володимиром Зеленським та іншими топпосадовцями.

Наприкінці минулого тижня, нагадаємо, Орбан і Зеленський перетиналися на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Тоді "ЄвроПравді" стало відомо, що угорський лідер наступного (тобто вже цього) тижня може зустрітися із Зеленським, можливо, в Україні, аби зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом під тиском з боку ЄС.

Перед цим, як елемент домовленості для запуску переговорів про вступ України до ЄС, Україна погодилася виконати низку умов Угорщини, про зміст яких повідомила "Європейська правда", однак частина цих умов є нереалістичними для виконання, і узгодження цього очевидно потребує домовленостей на рівні лідерів.

З 1 липня Угорщина почала піврічне головування у Раді ЄС за ротаційним принципом, перейнявши цю роль від Бельгії, Зеленський привітав Будапешт з початком головування.