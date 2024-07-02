Президент України Володимир Зеленський і прем’єр Угорщини Віктор Орбан домовилися працювати над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

Про це лідери двох країн заявили у вівторок після зустрічі в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У розмові з журналістами лідери підкреслили, що зустріч стала важливим кроком для вирішення проблем, накопичених протягом тривалого часу.

"Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами, який регулюватиме всі наші відносини і буде заснований на дзеркальному підході у відносинах між країнами", – заявив Володимир Зеленський.

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Віктор Орбан також вважає, що переговори наблизили дві країни до можливого підписання нової угоди.

"Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами, ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які в нас діють з іншими сусідами Угорщини", – сказав Орбан.

Крім того, Віктор Орбан наголосив, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, а також має намір допомагати Україні у період свого головування у раді ЄС.

"Бажаю всього найкращого Україні, і під час головування Угорщини ми будемо допомагати вам у всьому, у чому зможемо", – додав глава угорського уряду.

Віктор Орбан, чия держава з 1 липня почала головувати у ЄС, прибув до Києва вранці 2 липня з неоголошеним візитом. Це його перша поїздка в Україну після початку повномасштабної війни РФ.

Напередодні візиту Орбан анонсував "перші кроки" для сприяння миру в Україні, а сам візит у вівторок пояснив тим, що угорське головування прагне вирішити виклики, які стоять перед Євросоюзом.

Речник угорського уряду підтвердив, що найважливішою темою переговорів Орбана у Києві стане можливість створення миру.