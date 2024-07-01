У Франції троє людей загинули в аварії літака: міг зачепитися за високовольтну лінію

У столичному регіоні Франції у неділю розбився легкий літак Cesna 172, усі троє людей на борту не вижили.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Аварія сталася на території департаменту Сена-і-Марна. Туристичний літак Cesna 172 впав на автотрасу A4 неподалік від аеродрому Лонєс-Емеренвіль, звідки він вилетів за пів години до катастрофи.

Le Figaro

За попередніми даними від прокуратури, літак зачепився за високовольтну лінію. Під час його падіння на дорогу жоден транспортний засіб не постраждав. Після аварії трасу перекрили для руху в обох напрямках.

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🔴🇫🇷 FLASH – Seine-et-Marne : trois morts dans le crash d’un avion de tourisme sur l’A4 à hauteur du centre commercial Bay 2, à Collégien. L’autoroute est coupée dans les deux sens avec une déviation mise en place.#SeineEtMarne #Crash #A4 pic.twitter.com/UeYlwBRtcX – Media Express (@Media_Express1) June 30, 2024

"Троє осіб на борту, двоє чоловіків і одна жінка, загинули", – уточнили у прокуратурі.

Пілот 1989 року народження з минулого року мав ліцензію та мав понад 100 годин нальоту.

За фактом інциденту почали розслідування.

За кілька днів до цього під Варшавою розбився літак пожежно-рятувальної служби.

На початку червня у Португалії під час авіашоу на базі Повітряних сил два літаки зіткнулися у повітрі, внаслідок чого пілот з Іспанії загинув.