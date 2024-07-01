На півдні Норвегії розбився літак, пілота дивом врятували

На півдні Норвегії в районі містечка Уппдал впав і загорівся легкомоторний літак, пілота встигли врятувати свідки події.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Інцидент стався неподалік від летовища в Уппдалі близько 11 години ранку.

Свідок події – місцевий фермер, якого аварія застала під час руху по дорозі – каже, що літак зробив два кола, ніби намагаючись здійснити аварійну посадку, і на другому неконтрольовано впав та врізався у стіну будівлі. Він зі знайомими швидко дістався на місце, літак вже почав горіти. Вони встигли дістати пілота і відтягти на безпечну відстань.

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Рятувальники у підсумку загасили уламки апарата і дерев’яне господарське приміщення, на яке перекинулось полум’я.

SANNA NERHEIM / UP / NTB

Пілота госпіталізували, інших оновлень про його стан немає.

Трасу E6, поруч з якою впав літак, перекрили, через це багатьом автомобілістам доводиться шукати об’їзд або чекати.

Як повідомляли раніше, у неділю неподалік від Парижа розбився легкий літак, усі троє людей на борту загинули.

Тим часом під Варшавою вранці у понеділок на залізничному переїзді зіткнулися електричка і вантажівка з напівпричепом, машиніст загинув.