Блінкен пояснив, що США вкладають в поняття успіху України

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США в підсумку бачать Україну успішною країною, яка міцно стоятиме на ногах у військовій та економічній сферах, а також матиме сильну демократію.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час виступу в Інституті Брукінгса у Вашингтоні.

Держсекретаря запитали, що США вважатимуть перемогою України та що НАТО готовий взяти на себе для забезпечення перемоги, яка збереже її суверенітет.

"Що таке успіх? Для нас, думаю, успіх дуже зрозумілий. Це Україна, яка є сильною, успішною країною, що дедалі більше інтегрується із Заходом, та країна, яка може стояти на власних ногах у військовому, економічному й демократичному плані", – зазначив він.

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За його словами, Сполучені Штати проводять політику, яка забезпечує рух Києва в цьому напрямку. Він пояснив, що у військовій площині Україна вимушена боротися з агресією РФ, в чому їй допомагає коаліція з багатьох країн.

"Але також дуже важливо, щоб Україна розвивала здатність стримувати й захищатися від агресії в майбутньому протягом багатьох років. Президент Байден очолив зусилля, спрямовані на те, щоб понад 30 країн погодилися укласти двосторонні угоди про безпеку з Україною протягом десятиліття", – вказав Блінкен.

Держсекретар зауважив, що США намагаються стимулювати приватні інвестиції в Україну, щоб "її економіка могла зростати й процвітати".

"Звісно, як для військового потенціалу, так і для економічного, потрібно, щоб були засоби ППО, щоб захистити території, в які ви інвестуєте. Ми працюємо над цим. Я думаю, що ви побачите більше новин про це найближчими тижнями, коли відбудеться саміт НАТО, що відбудеться наступного тижня", – пообіцяв він.

Посадовець також наголосив, що початок переговорів ЄС про вступ є найкращою гарантією того, що Україна продовжуватиме здійснювати необхідні реформи для зміцнення та поглиблення демократії.

"Кінцевий результат – це успішна країна, яка міцно стоїть у цих трьох сферах, і є найсильнішою відповіддю (лідеру РФ Владіміру) Путіну", – резюмував Блінкен.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні оголосять про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

Нагадаємо, країни-члени НАТО наразі обговорюють ідею генсека Єнса Столтенберга щодо плану фінансування на 40 млрд євро на рік для України, хоча деякі союзники залишаються скептичними щодо цього.

Також, за словами співрозмовників, союзники обговорюють питання про створення спеціального представника в Києві для контролю за міжнародною координацією поставок зброї та навчань для українських Збройних Сил під егідою НАТО.