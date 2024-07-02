Блинкен объяснил, что США вкладывают в понятие успеха Украины

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США в итоге видят Украину успешной страной, которая будет крепко стоять на ногах в военном и экономическом плане, а также иметь сильную демократию.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Госсекретаря спросили, что США будут считать победой Украины и что НАТО готов взять на себя для обеспечения победы, которая сохранит ее суверенитет.

"Что такое успех? Для нас, думаю, успех очень понятен. Это Украина, которая является сильной, успешной страной, которая все больше интегрируется с Западом, и страна, которая может стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом плане", – отметил он.

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По его словам, Соединенные Штаты проводят политику, которая обеспечивает движение Киева в этом направлении. Он пояснил, что в военной плоскости Украина вынуждена бороться с агрессией РФ, в чем ей помогает коалиция из многих стран.

"Но также очень важно, чтобы Украина развивала способность сдерживать и защищаться от агрессии в будущем в течение многих лет. Президент Байден возглавил усилия, направленные на то, чтобы более 30 стран согласились заключить двусторонние соглашения о безопасности с Украиной в течение десятилетия", – указал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что США пытаются стимулировать частные инвестиции в Украину, чтобы "ее экономика могла расти и процветать".

"Конечно, как для военного потенциала, так и для экономического нужно, чтобы были средства ПВО, чтобы защитить территории, в которые вы инвестируете. Мы работаем над этим. Я думаю, что вы увидите больше новостей об этом в ближайшие недели, когда состоится саммит НАТО на следующей неделе", – пообещал он.

Чиновник также отметил, что начало переговоров ЕС о вступлении является лучшей гарантией того, что Украина будет продолжать осуществлять необходимые реформы для укрепления и углубления демократии.

"Конечный результат – это успешная страна, которая прочно стоит в этих трех сферах и является сильнейшим ответом (лидеру РФ Владимиру) Путину", – резюмировал Блинкен.

Недавно СМИ сообщили, что на юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне объявят о создании новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировке для Украины" (NSATU).

Напомним, страны-члены НАТО сейчас обсуждают идею генсека Йенса Столтенберга по плану финансирования на 40 млрд евро в год для Украины, хотя некоторые союзники остаются скептическими относительно этого.

Также, по словам собеседников, союзники обсуждают вопрос о создании специального представителя в Киеве для контроля за международной координацией поставок оружия и учений для украинских Вооруженных Сил под эгидой НАТО.