ЗМІ дізналися нові деталі про "місію НАТО" для України

На ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні оголосять про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише The New York Times з посиланням на американських і натовських чиновників.

Зазначається, що новий центр координації НАТО об'єднає під однією парасолькою діяльність "коаліцій", які надають різні види військової допомоги Україні – йдеться про протиповітряну оборону, артилерію, винищувачі F-16, озброєння і тренування.

Об'єднання основних напрямків допомоги і тренувань під єдиним командуванням має на меті впорядкувати цей потік і зробити його більш узгодженим, зазначили посадовці, які були ознайомлені з планом.

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Один із співрозмовників повідомив, що нова структура не буде офіційно називатися "місією" через заперечення з боку Німеччини, яка хотіла б уникнути натяку на те, що вона і НАТО перебувають у стані війни з Росією. Хоча, він нагадав, що РФ вже позиціонує своє вторгнення в Україну як війну "самооборони" проти ворожого НАТО, що постійно розширюється.

Нова структура базуватиметься на військовому об'єкті США у Вісбадені в Німеччині. Її очолить тризірковий генерал – ймовірно, американець – який підпорядковуватиметься безпосередньо головнокомандувачу НАТО і США в Європі, генералу Крістоферу Каволі.

Підпорядкування місії генералу Каволі захистить її від будь-яких політичних змін у Вашингтоні, сказав Іво Даалдер, колишній американський посол в НАТО, який був ознайомлений з планом.

"Це спроба захиститися від Трампа і цілеспрямована спроба зблизити Україну і НАТО, щоб підтримати Україну як сьогодні, так і в майбутньому", – сказав Даалдер.

Видання зазначає, що цей крок має на меті надіслати потужний сигнал про прихильність Альянсу як Києву, так і Москві, яка сподівається, що Захід втомиться підтримувати війну.

Нова структура працюватиме паралельно з Контактною групою з питань оборони України, яка перебуває під американським керівництвом і координує постачання озброєнь Україні близько 50 країнами, які не входять до 32 країн-членів НАТО. Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III, який створив контактну групу, наполіг на тому, щоб вона поки що залишалася під американським головуванням, повідомили посадовці.

Нагадаємо, країни-члени НАТО наразі обговорюють ідею генсека Єнса Столтенберга щодо плану фінансування на 40 млрд євро на рік для України, хоча деякі союзники залишаються скептичними щодо цього.

Також, за словами співрозмовників, союзники обговорюють питання про створення спеціального представника в Києві для контролю за міжнародною координацією поставок зброї та навчань для українських Збройних Сил під егідою НАТО.