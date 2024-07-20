СМИ: Польские службы установили личность мигранта, который смертельно ранил пограничника

Польские службы установили личность мигранта, который в конце мая нанес смертельные ранения польскому пограничнику; он находится в Беларуси и, возможно, планирует ехать в Сирию.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщило польское RMF FM, пишет "Европейская правда".

По неофициальной информации, польские службы уже установили имя и выясняют местонахождение гражданина третьей страны, который при попытке попасть в Польшу с территории Беларуси 28 мая нанес тяжелые ранения 21-летнему пограничнику и тот через неделю умер.

Мигрант является гражданином одной из стран Ближнего Востока. Установить его личность удалось благодаря видеозаписи событий.

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По данным польских служб, он до сих пор в Беларуси, но возможно планирует ехать в Сирию.

Последние несколько недель польские спецслужбы допрашивали мигрантов среди тех, которым удалось попасть на территорию Польши, а также задействовали своих информаторов среди мигрантов, находящихся на территории Беларуси.

Ранее Польша обратилась к белорусской стороне с требованием установить и выдать нападавшего. Однако в ответ, сообщили в МИД Польши, Беларусь начала обвинять Варшаву в якобы нарушении сотрудничества.