Прем’єрка Італії висловилась про можливе обрання Трампа президентом США

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що не очікує принципових змін в італійсько-американських відносинах після президентських виборів у США.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Corriere della Sera.

Мелоні визнала, що група Європейського парламенту "Європейські консерватори та реформісти", яку вона очолює, близька до Республіканської партії Трампа.

"Це не завадило мені дуже добре працювати з адміністрацією Байдена. Я продовжуватиму цю співпрацю, якщо Байдена переоберуть, і так само добре співпрацюватиму з новою адміністрацією Трампа", – констатувала вона.

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Прем’єрка Італії назвала "нерозумною і дитячою" думку, що альянс між двома країнами "Групи семи" може змінитись зі зміною урядів.

"Зрештою, коли Конте (колишній прем’єр-міністр Італії. – Ред.) був в уряді, а Трамп був у США, я не думаю, що були якісь проблеми. Навпаки. Нас вважають надійними, стабільними, цінними. Це єдине, що важливо", – підсумувала Мелоні.

Європейські країни вже почали готуватись до можливого приходу Дональда Трампа до влади, беручи до уваги його скарги на те, що Європа витрачає значно менше на оборону, ніж США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що взаємодія з Трампом у разі його переобрання на посаду президента США буде "важкою роботою".