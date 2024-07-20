Премьер Италии высказалась о возможном избрании Трампа президентом США

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что не ожидает принципиальных изменений в итало-американских отношениях после президентских выборов в США.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью Corriere della Sera.

Мелони признала, что группа Европейского парламента "Европейские консерваторы и реформисты", которую она возглавляет, близка к Республиканской партии Трампа.

"Это не помешало мне очень хорошо работать с администрацией Байдена. Я буду продолжать это сотрудничество, если Байдена переизберут, и так же хорошо буду сотрудничать с новой администрацией Трампа", – констатировала она.

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Премьер Италии назвала "глупой и детской" мысль, что альянс между двумя странами "Группы семи" может измениться со сменой правительств.

"В конце концов, когда Конте (бывший премьер-министр Италии. – Ред.) был в правительстве, а Трамп был в США, я не думаю, что были какие-то проблемы. Наоборот. Нас считают надежными, стабильными, ценными. Это единственное, что важно", – подытожила Мелони.

Европейские страны уже начали готовиться к возможному приходу Дональда Трампа к власти, принимая во внимание его жалобы на то, что Европа тратит значительно меньше на оборону, чем США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взаимодействие с Трампом в случае его переизбрания на пост президента США будет "тяжелой работой"