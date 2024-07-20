У Німеччині пропонують жорсткіше карати за підриви банкоматів

Федеральний уряд Німеччини готується запровадити жорсткіші заходи після різкого збільшення підривів банкоматів, скоєних злочинними угрупованнями в останні роки.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у спільній заяві Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції ФРН.

Урядовий законопроєкт пропонує карати підриви банкоматів тюремним ув'язненням на строк не менше двох років, а в разі обтяжувальних обставин, наприклад тяжкої шкоди здоров’ю інших людей, – строком від п'яти років до 15 років.

Документ також пропонує надати поліції додаткові повноваження для розслідування підривів банкоматів, зокрема прослуховування підозрюваних.

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"Кожен, хто підриває банкомати, ризикує життям непричетних до цього людей. Ми маємо справу з недобросовісними злочинними угрупуваннями і дуже небезпечними вибуховими речовинами. Тому має бути можливість суворіше карати за такі злочини", – пояснює голова МВС Німеччини Ненсі Фезер.

Урядова статистика свідчить, що з 2021 по 2022 роки кількість зломів банкоматів у Німеччині збільшилась на 26,5%. Це новий найвищий показник з 2005 року, коли почали вести відповідну статистику.

Підриви банкоматів, за якими часто стоять організовані злочинні угруповання, не лише завдають банкам збитків у сотні мільйонів євро, а й призводять до тяжких травм і навіть загибелі сторонніх людей.

Подібні злочини фіксують і в інших країнах. Приміром, у Греції заарештували реп-виконавця, який грабував банкомати для фінансування своїх кліпів.