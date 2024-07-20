У Німеччині пропонують жорсткіше карати за підриви банкоматів
Федеральний уряд Німеччини готується запровадити жорсткіші заходи після різкого збільшення підривів банкоматів, скоєних злочинними угрупованнями в останні роки.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у спільній заяві Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції ФРН.
Урядовий законопроєкт пропонує карати підриви банкоматів тюремним ув'язненням на строк не менше двох років, а в разі обтяжувальних обставин, наприклад тяжкої шкоди здоров’ю інших людей, – строком від п'яти років до 15 років.
Документ також пропонує надати поліції додаткові повноваження для розслідування підривів банкоматів, зокрема прослуховування підозрюваних.
"Кожен, хто підриває банкомати, ризикує життям непричетних до цього людей. Ми маємо справу з недобросовісними злочинними угрупуваннями і дуже небезпечними вибуховими речовинами. Тому має бути можливість суворіше карати за такі злочини", – пояснює голова МВС Німеччини Ненсі Фезер.
Урядова статистика свідчить, що з 2021 по 2022 роки кількість зломів банкоматів у Німеччині збільшилась на 26,5%. Це новий найвищий показник з 2005 року, коли почали вести відповідну статистику.
Підриви банкоматів, за якими часто стоять організовані злочинні угруповання, не лише завдають банкам збитків у сотні мільйонів євро, а й призводять до тяжких травм і навіть загибелі сторонніх людей.
Подібні злочини фіксують і в інших країнах. Приміром, у Греції заарештували реп-виконавця, який грабував банкомати для фінансування своїх кліпів.