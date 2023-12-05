У Греції репер підірвав і пограбував банкомати, щоб заплатити за свої кліпи

Грецька поліція заарештувала реп-виконавця, якого звинувачують у використанні вибухівки для пограбування банкоматів для фінансування своїх кліпів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила влада Греції, інформує AP.

28-річного грецького співака, ім'я якого не називають, арештували на вихідних разом з двома іншими підозрюваними у віці 26 і 27 років після того, як поліція провела рейд в одному з будинків поблизу Афін та обшукала кілька автомобілів.

Правоохоронці вилучили 1,5 кг вибухівки, штурмову гвинтівку M16, чотири пістолети та понад 200 тисяч євро готівкою.

"Вони відмивали гроші, витрачаючи непомірні суми через музичну індустрію або граючи в казино", – заявив генерал поліції Іоанніс Скурас.

Речниця поліції Констанція Дімогліду заявила, що банда причетна до 10 нападів на банкомати в декількох частинах Греції, переважно в ізольованих місцях, внаслідок яких викрали приблизно 710 тисяч євро.

Трьом підозрюваним висунули звинувачення в численних пограбуваннях, незаконному володінні вогнепальною зброєю, незаконному зберіганні та використанні вибухових речовин, а також викраденні транспортних засобів.

Раніше уряд Італії підтримав низку заходів для покращення громадської безпеки, серед яких, зокрема, потенційно жорсткіші покарання для вагітних жінок-правопорушниць та злодійок, які мають малолітніх дітей.

Перед цим злодії у Франції викрали дві вантажівки з шампанським, перш ніж поліція знайшла вантаж вартістю 600 тисяч євро під час швидкісної погоні.

А у жовтні в Польщі поліція затримала чоловіка, який хотів пограбувати торговий центр після його закриття і спробував прикинутись манекеном, потрапивши на камери відеоспостереження.