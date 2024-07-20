В Германии предлагают жестче наказывать за подрывы банкоматов

Федеральное правительство Германии готовится ввести более жесткие меры после резкого увеличения подрывов банкоматов, совершенных преступными группировками в последние годы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел и Министерства юстиции ФРГ.

Правительственный законопроект предлагает наказывать подрывы банкоматов тюремным заключением на срок не менее двух лет, а в случае отягчающих обстоятельств, например тяжкого вреда здоровью других людей, – сроком от пяти лет до 15 лет.

Документ также предлагает предоставить полиции дополнительные полномочия для расследования подрывов банкоматов, в частности прослушивание подозреваемых.

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"Каждый, кто взрывает банкоматы, рискует жизнью непричастных к этому людей. Мы имеем дело с недобросовестными преступными группировками и очень опасными взрывчатыми веществами. Поэтому должна быть возможность строже наказывать за такие преступления", – объясняет глава МВД Германии Нэнси Фезер.

Правительственная статистика свидетельствует, что с 2021 по 2022 годы количество взломов банкоматов в Германии увеличилось на 26,5%.

Это новый самый высокий показатель с 2005 года, когда начали вести соответствующую статистику.

Подрывы банкоматов, за которыми часто стоят организованные преступные группировки, не только наносят банкам убытки в сотни миллионов евро, но и приводят к тяжелым травмам и даже гибели посторонних людей.

Подобные преступления фиксируют и в других странах. К примеру, в Греции арестовали рэп-исполнителя, который грабил банкоматы для финансирования своих клипов.