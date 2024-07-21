У Польщі впав легкий літак: пілот загинув

У Польщі сталась авіакатастрофа легкого літака Prząśniczka J1B, пілот загинув.

Про це повідомляє Polsat News, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, літак впав в районі села Липова у Сілезькому воєводстві через кілька хвилин після зльоту.

Літак належав місцевому авіаклубу.

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"Перед 9 годиною ранку пожежники отримали повідомлення про авіакатастрофу в Липовій. На місце події виїхало кілька пожежних бригад. Пожежу довелося гасити, оскільки літак спалахнув після удару об землю", – сказав представник пожежної служби.

Літаком керував 75-річний чоловік, в авіакатастрофі він не вижив.

На місці події все ще працюють служби під наглядом прокурора. Справу також розслідує Державна комісія з розслідування авіаційних подій.

Нагадаємо, у п'ятницю у Вірменії розбився військовий літак, внаслідок чого загинули два члени екіпажу.

Крім того, у польській Гдині вдень 12 липня розбився навчально-бойовий літак М-346, пілот загинув на місці.