В Польше упал легкий самолет: пилот погиб
В Польше произошла авиакатастрофа легкого самолета Prząśniczka J1B, пилот погиб.
Об этом сообщает Polsat News, информирует "Европейская правда".
Как указано, самолет упал в районе села Липовая в Силезском воеводстве через несколько минут после взлета.
Самолет принадлежал местному авиаклубу.
"Перед 9 часами утра пожарные получили сообщение об авиакатастрофе в Липовой. На место происшествия выехало несколько пожарных бригад. Пожар пришлось тушить, поскольку самолет вспыхнул после удара о землю", – сказал представитель пожарной службы.
Самолетом управлял 75-летний мужчина, в авиакатастрофе он не выжил.
На месте происшествия все еще работают службы под наблюдением прокурора. Дело также расследует Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.
Напомним, в пятницу в Армении разбился военный самолет, в результате чего погибли два члена экипажа.
Кроме того, в польской Гдыне днем 12 июля разбился учебно-боевой самолет М-346, пилот погиб на месте.