В Польше упал легкий самолет: пилот погиб

В Польше произошла авиакатастрофа легкого самолета Prząśniczka J1B, пилот погиб.

Об этом сообщает Polsat News, информирует "Европейская правда".

Как указано, самолет упал в районе села Липовая в Силезском воеводстве через несколько минут после взлета.

Самолет принадлежал местному авиаклубу.

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"Перед 9 часами утра пожарные получили сообщение об авиакатастрофе в Липовой. На место происшествия выехало несколько пожарных бригад. Пожар пришлось тушить, поскольку самолет вспыхнул после удара о землю", – сказал представитель пожарной службы.

Самолетом управлял 75-летний мужчина, в авиакатастрофе он не выжил.

На месте происшествия все еще работают службы под наблюдением прокурора. Дело также расследует Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Напомним, в пятницу в Армении разбился военный самолет, в результате чего погибли два члена экипажа.

Кроме того, в польской Гдыне днем 12 июля разбился учебно-боевой самолет М-346, пилот погиб на месте.